Продажи внедорожника Foton Sauvana в России начнутся до конца 2016 года | АВТОСТАТ

Продажи внедорожника Foton Sauvana в России начнутся до конца 2016 года

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Foton Sauvana

Компания «Фотон Мотор» в 2016 году планирует реализовать на российском рынке 70  пикапов Tunland и начать продажи Sauvana, который ожидается у дилеров в конце года. На 2017 год, учитывая состояние и перспективы рынка, планируется продать 100 пикапов и 500 внедорожников, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в компании «Фотон Мотор».

При этом основной объем внедорожников Sauvana для российского рынка будет производится на заводе «Дервейс» в Черкесске. В настоящее время на предприятии идет подготовка производства, которое начнется в 2017 году – точные сроки начала производства будут зависеть от ряда технических и технологических факторов. Пикап Tunland собирать в Черкесске пока не планируется, поставка будет осуществляться из Китая. Напомним, продажи Tunland, которые не превышают 10 единиц в месяц, начались в марте текущего года. Вывод новых легковых моделей Foton на российский рынок пока не планируется.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дервейскитайские автомобилиfoton

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