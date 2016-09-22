Каждый второй автомобиль Ford продается по программе обновления автопарка

По итогам восьми месяцев 2016 года программа обновления автопарка обеспечила около 50% в объеме продаж автомобилей Ford в России. Кроме того, более 33% покупателей воспользовались льготного автокредитования при приобретении автомобилей Ford. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Ford Sollers, отметив, что данная программа является важным стимулирующим инструментом розничных продаж.

«В целом ситуация на рынке остается тяжелой – с января по август продажи упали на 14,7%, и автоиндустрия не демонстрирует признаков быстрого восстановления. В такой экономической ситуации очень важна государственная поддержка и стимулирующие программы, которые мы надеемся будут продлены на 2017 год», – заявили в пресс-службе Ford Sollers.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2016 года российские дилеры Ford реализовали 27416 автомобилей, что на 26% больше относительно аналогичного периода прошлого года.



