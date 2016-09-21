Рыночная доля сегмента SUV в августе превысила 40% | АВТОСТАТ

Рыночная доля сегмента SUV в августе превысила 40%

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Рыночная доля сегмента SUV в августе превысила 40%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля продаж внедорожников и кроссоверов (SUV) в России по итогам августа 2016 года составила 40,7% от всего объема рынка легковых автомобилей.

Аналитики агентства констатируют, что в первом полугодии доля продаж автомобилей сегмента SUV постепенно снижалась. Так, в январе – феврале нынешнего года она уже превышала 40%, что объясняется сезонными факторами, когда покупатели отдавали предпочтения кроссоверам и внедорожникам. А к концу первого полугодия достигла 37,5%. Теперь же по итогам августа она снова преодолела рубеж в 40% и, по всей видимости, к концу года будет держаться на этом уровне.

Всего же в августе продажи автомобилей сегмента SUV в нашей стране составили 42,6 тыс. единиц, показав падение на 9,6%. С рейтингом самых популярных кроссоверов и внедорожников на российском рынке можно ознакомиться в специально подготовленной инфографике.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажиsuv

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