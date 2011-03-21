УАЗ увеличивает производственный план на 10%

Ульяновский автозавод увеличил утвержденную ранее производственную программу на 10% до 62,7 тысячи автомобилей. В связи с увеличением плана до конца года УАЗ дополнительно примет на работу 800 сотрудников. Кроме того, с 1 июля 2011 года УАЗ повысит тарифные ставки всех категорий работников на 10%.

Как отмечается в отчете «Автопром России. Итоги 2010 года и перспективы», в 2010 году Ульяновский автозавод выпустил более 55,2 тысяч автомобилей. При этом выпуск внедорожников вырос на 69% до 55229 единиц. Легковых автомобилей УАЗ произведено 24,7 тысячи штук – на 67% больше, чем годом ранее. Выпуск грузовых автомобилей составил 30,5 тысяч машин, что также значительно превышает итоговые показатели 2009 года.

Продажи автомобилей УАЗ в прошлом году выросли на 42% и составили 55411 единиц, из них – 49043 машины были реализованы на внутреннем рынке, 6368 штук – поставлены на экспорт. По данным агентства «АВТОСТАТ», самой продаваемой моделью УАЗа на российском рынке в 2010 году впервые стал UAZ Patriot, который разошелся в количестве 10930 экземпляров (+58%). На втором месте по объему реализации идут традиционные коммерческие автомобили UAZ 3909 c показателем 10890 проданных машин (+44,1%). Замыкает «тройку» лидеров бестселлер прошлых лет – внедорожник UAZ Hunter, чьи продажи в 2010 году снизились на 10% и составили 8044 единиц.