Hyundai Solaris обновится в следующем году

Hyundai Solaris нового поколения начнут выпускать на петербургском заводе не в конце 2016 года, как заявлялось раньше сотрудниками пресс-службы Hyundai Motor, а в начале 2017 года.

Ссылаясь на информацию, полученную от производителя, питерские СМИ сообщили, что производство рестайлинговой версии начнется лишь в начале 2017 года, а купить Solaris второго поколения поклонники марки смогут не раньше весны. Причем пока речь идет о только выпуске варианта в кузове «седан».

Технические характеристики автомобиля и его дизайн пока не оглашаются. Есть лишь предположение, что внешне будущая новинка может быть похожа на Verna Сoncept, показанный в апреле на Пекинском автосалоне.