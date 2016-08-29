Hyundai Solaris обновится в следующем году | АВТОСТАТ

Hyundai Solaris обновится в следующем году

0

Verna Сoncept на Пекинском автосалоне

Hyundai Solaris нового поколения начнут выпускать на петербургском заводе не в конце 2016 года, как заявлялось раньше сотрудниками пресс-службы Hyundai Motor, а в начале 2017 года.

Ссылаясь на информацию, полученную от производителя, питерские СМИ сообщили, что производство рестайлинговой версии начнется лишь в начале 2017 года, а купить Solaris второго поколения поклонники марки смогут не раньше весны. Причем пока речь идет о только выпуске варианта в кузове «седан».

Технические характеристики автомобиля и его дизайн пока не оглашаются. Есть лишь предположение, что внешне будущая новинка может быть похожа на Verna Сoncept, показанный в апреле на Пекинском автосалоне.

Источник: Невские новости

Теги: легковые автомобилипроизводствоновинкиhyundaihyundai solaris

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

  • Результаты конкурса

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно