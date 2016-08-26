Компания Geely представила на Московском автосалоне модельную линейку 2017 года. Главной премьерой стал флагманский седан Emgrand GT (GC-9), с экстерьера которого команда под руководством Питера Хорбери начала разработку дизайна новых машин Geely. Модель оснащена системой предотвращения фронтальных столкновений, функцией контроля за «мертвыми» зонами, автоматической парковкой и круговым обзором. Статус автомобиля бизнес-класса подчеркивают детали интерьера: регулируемые задние кресла, дополнительное управление трехзонным климат-контролем и акустической системой, сообщает пресс-служба Geely.



Еще один флагман – первый полноприводный Geely NL-3. Его выпуском компания обозначила ориентацию на сегмент вседорожников. На автосалон Geely также привезла кроссовер с высокой посадкой Emgrand Cross. Особый интерес вызвала обновленная версия уже популярного в России Emgrand X7, продажи которого в 2015 году составили 34% от общего объема. Модель 2017 года выполнена в фирменном стиле бренда и получила измененные элементы экстерьера, такие как колесные арки и отделка передней части кузова.



В рамках ММАС Geely также объявила о ребрендинге. «Мы рады представить новый единый логотип Geely, который стал отправной точкой в «стратегии трансформации» марки в России и мире. Теперь под ним будут выходить все автомобили компании, – рассказал генеральный директор Geely в России Игорь Овсянников. – Мы также планируем завершить ребрендинг дилерской сети во втором квартале 2017 года».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый компактный кроссовер Geely Emgrand Cross (в Китае Emgrand GS) появится в России в 2017 году и будет производиться на мощностях белорусского завода «Белджи».