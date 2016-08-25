Toyota начала продажи в России обновленного седана Corolla | АВТОСТАТ

Toyota начала продажи в России обновленного седана Corolla

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Toyota Corolla

Российские дилеры Toyota начали продажи обновленного седана Toyota Corolla, который был адаптирован для эксплуатации в суровых температурных и дорожных условиях в России. Цены на новинку начинаются  с  отметки 949 тыс. рублей,  в  то  время  как  версия  в  топ-комплектации обойдется владельцу от 1 млн 295 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Новая Corolla предлагается на российском рынке  с тремя бензиновыми  моторами объемом 1,33 л (99 л.с.), 1,6 л (122 л.с.) и 1,8 л (140 л.с.). В исполнении с топовым  двигателем  и бесступенчатым вариатором Multidrive S автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10,2 секунды, при этом расход топлива в смешанном цикле не превышает 6,4 л / 100 км.

Новая Toyota Corolla представлена на российском рынке в шести комплектациях. Уже в базовую комплектацию «Стандарт» входят кондиционер,  обогрев  передних  сидений, боковые  зеркала  с  электроприводом  и  обогревом,  передние электростеклоподъемники,  мультифункциональное  рулевое  колесо,  фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система (ABS) с системой распределения тормозного усилия (EBD), усилитель экстренного торможения (BAC), а также передние сиденья,  выполненные  с  использованием  технологии  WIL,  снижающей  вероятность травмы шеи при столкновении.

Версия  «Стиль»  отличается  легкосплавными  колесными  дисками  и противотуманными  фарами,  а также включает аудиосистему CD/MP3/WMA, USB и AUX-разъем, мультифункциональное рулевое  колесо  с  кожаной  отделкой  и  подогревом,  а  также  задние электростеклоподъемники и боковые подушки безопасности.

Исполнение  «Комфорт»  предлагает  значительно  расширенный  комплекс  систем безопасности,  таких  как  шторки  безопасности,  антипробуксовочную  систему  (TRC), системы курсовой устойчивости (VSC) и помощи при подъеме по склону (HAC), а также «комфортные»  опции  –  поддержку  Bluetooth,  4,2-дюймовый  цветной  дисплей  на панели приборов и обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.

Комплектация  «Стиль  Плюс»  подразумевает  светодиодные  ближний  и  дальний  свет, двухзонный  климат-контроль,  камеру  заднего  вида,  семидюймовый  цветной многофункциональный  TFT  дисплей  на  центральной  консоли  и  мультимедийную систему Toyota Touch 2.

Наконец,  топ-исполнение  «Престиж»  включает  в  себя  систему бесключевого доступа в салон, функцию запуска двигателя кнопкой, датчики дождя и света, электропривод складывания боковых зеркал, передний и задний парктроники и салонное зеркало с функцией автозатемнения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2016 года продажи Toyota на российском рынке составили 51381 машину, что на 9,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиtoyotatoyota corolla

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