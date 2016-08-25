Toyota начала продажи в России обновленного седана Corolla

Российские дилеры Toyota начали продажи обновленного седана Toyota Corolla, который был адаптирован для эксплуатации в суровых температурных и дорожных условиях в России. Цены на новинку начинаются с отметки 949 тыс. рублей, в то время как версия в топ-комплектации обойдется владельцу от 1 млн 295 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Новая Corolla предлагается на российском рынке с тремя бензиновыми моторами объемом 1,33 л (99 л.с.), 1,6 л (122 л.с.) и 1,8 л (140 л.с.). В исполнении с топовым двигателем и бесступенчатым вариатором Multidrive S автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10,2 секунды, при этом расход топлива в смешанном цикле не превышает 6,4 л / 100 км.

Новая Toyota Corolla представлена на российском рынке в шести комплектациях. Уже в базовую комплектацию «Стандарт» входят кондиционер, обогрев передних сидений, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, передние электростеклоподъемники, мультифункциональное рулевое колесо, фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система (ABS) с системой распределения тормозного усилия (EBD), усилитель экстренного торможения (BAC), а также передние сиденья, выполненные с использованием технологии WIL, снижающей вероятность травмы шеи при столкновении.

Версия «Стиль» отличается легкосплавными колесными дисками и противотуманными фарами, а также включает аудиосистему CD/MP3/WMA, USB и AUX-разъем, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом, а также задние электростеклоподъемники и боковые подушки безопасности.

Исполнение «Комфорт» предлагает значительно расширенный комплекс систем безопасности, таких как шторки безопасности, антипробуксовочную систему (TRC), системы курсовой устойчивости (VSC) и помощи при подъеме по склону (HAC), а также «комфортные» опции – поддержку Bluetooth, 4,2-дюймовый цветной дисплей на панели приборов и обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.

Комплектация «Стиль Плюс» подразумевает светодиодные ближний и дальний свет, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, семидюймовый цветной многофункциональный TFT дисплей на центральной консоли и мультимедийную систему Toyota Touch 2.

Наконец, топ-исполнение «Престиж» включает в себя систему бесключевого доступа в салон, функцию запуска двигателя кнопкой, датчики дождя и света, электропривод складывания боковых зеркал, передний и задний парктроники и салонное зеркало с функцией автозатемнения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2016 года продажи Toyota на российском рынке составили 51381 машину, что на 9,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.