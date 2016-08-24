Правительство освободит предприятия от уплаты налогов на автомобили

Правительство внесло в Госдуму подготовленный Минфином законопроект, содержащий поправки в Налоговый кодекс, которые по замыслу кабинета министров должны привести к увеличению спроса на отечественные автомобили.

Как пишет AutoNews.Ru, проект предполагает, что с 1 января 2017 года налогоплательщики будут освобождены от уплаты налога на имущество организаций в отношении транспортных средств, подлежащих в соответствии с российским законодательством государственной регистрации. Норма будет распространяться на транспортные средства, произведенные после 1 января 2013 года, принятые на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также передачи, включая приобретение имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положениями п.2 ст.1051 Налогового кодекса взаимозависимыми.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», документ был одобрен правительством на заседании 18 августа. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда отмечал, что предлагаемая мера будет стимулировать предприятия, организации к обновлению своего автопарка и создаст дополнительный спрос на отечественную технику.



«Главное условие, для того чтобы получить эту льготу, – автомобиль или другое транспортное средство должно быть произведено после 1 января 2013 года. Мы рассчитываем на то, что эта мера будет стимулировать предприятия, организации к обновлению своего автопарка и создаст дополнительный спрос на отечественную технику», – говорил премьер.