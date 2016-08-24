АВТОВАЗ представил концептуальный кроссовер XCODE Concept

АВТОВАЗ в рамках Московского автосалона представил 6 новых концептов и новые модификации LADA Vesta. В целом стенд LADA стал самым большим за всю историю бренда – 2 тыс. кв. м., на нем представлено самое большое количество экспонатов – 19. В экспозиции показаны потенциальные направления развития модельного ряда LADA, новые версии популярных серийных автомобилей, а также текущие серийные и спортивные модификации, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Главной премьерой стал концептуальный LADA XCODE Concept – автомобиль, демонстрирующий возможное развитие модельного ряда LADA и новой дизайнерской концепции, в основе которой лежит ИКС-стиль. XCODE Concept выполнен в рамках ДНК дизайна, которая уже реализована в серийных автомобилях Vesta и XRAY.

Концепция автомобиля предусматривает ряд перспективных решений, в т.ч. применение турбомотора и полноприводной трансмиссии, а также телематической платформы LADA Connect, которая позволяет управлять системами автомобиля с помощью смартфона, а в перспективе пользоваться из автомобиля облачными сервисами.