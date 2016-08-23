Стали известны комплектации новой Mazda3 для России

Компания Mazda вслед за объявлением стартовых цен на новую Mazda3 раскрыла комплектации модели. Новинка будет оснащаться бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 120 л.с. в паре c 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Седан предлагается в комплектациях Active+ и Exclusive стоимостью 1 млн 249 тыс. и 1 млн 344 тыс. 800 рублей соответственно. Хетчбэк доступен только в версии Active+ по цене 1 млн 259 тыс. рублей.

Новая Mazda3 в комплектации Active+ представлена в кузове седан и включает в себя тканевый салон, электрические стеклоподъемники передних и задних дверей, дистанционное управление центральным замком, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, маршрутный компьютер, боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом сложения, цветной TFT-дисплей и HMI commander, аудиосистему с шестью динамиками, галогенные фары, противотуманные светодиодные фары и системы безопасности (ABS, электронная система распределения тормозных усилий, система динамической стабилизации, система мониторинга давления в шинах, фронтальные и боковые подушки безопасности).

Оборудование «топовой» комплектации Exclusive дополнено светодиодными фарами, бесключевым доступом, подогревом рулевого колеса, автоматическим складыванием боковых зеркал при блокировке дверей, внутренним зеркалом заднего вида с функцией автоматического затемнения, датчиками света, дождя и парковки сзади, камерой заднего вида и CD-проигрывателем с функцией MP3.

В стандартный пакет оборудования новой Mazda3 вошла технология G-Vectoring Control (GVC), которая управляет отдачей двигателя, улучшая отзывчивость и стабильность автомобиля, особенно в поворотах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2016 года российские дилеры Mazda реализовали 11001 автомобиль, что на 26% ниже показателя годичной давности.