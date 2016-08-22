Mercedes-Benz отзывает в России автомобили ML-класса

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила о проведении отзыва 32 автомобилей Mercedes-Benz ML-класс, реализованных с июня по ноябрь 2015 года. На отзываемых автомобилях болтовое соединение крепежного наконечника ремня безопасности сзади справа могло быть выполнено не в соответствии с нормами. По причине отклонений в процессе сварки гайки из листовой стали и ответной части болт крепежного наконечника ремня безопасности мог быть закручен не в соответствии с нормами. В случае автомобильной аварии со значительным силовым воздействием на болтовое соединение крепежного наконечника ремня безопасности оно может выйти из строя. Указанное обстоятельство может повысить возможную опасность травмирования пассажиров, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные дилеры «Мерседес-Бенц Рус» уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех отзываемых транспортных средствах будет выполнена проверка и при необходимости доработка болтового соединения крепежного наконечника ремня безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне компания «Мерседес-Бенц Рус» отзывала 67 автомобилей Mercedes-Benz GLC-Класса, реализованных с июля по сентябрь 2015 года. На подлежащих отзыву автомобилях жгут электропроводов трубчатой секции рулевой колонки мог быть проложен ненадлежащим образом. По этой причине жгут электропроводов может попасть в механизм регулировки положения рулевой колонки и перетираться. Трение проводов о регулировочный вал рулевой колонки может привести к отключению сигналов поворота, переключения передач, а так же ESP и усилителя руля. Так же в отдельных случаях нельзя исключить самопроизвольное срабатывание подушки безопасности, а так же остановку автомобиля.