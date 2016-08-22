С начала года россияне потратили на покупку автомобилей порядка 1 триллиона рублей

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России и подсчитало выручку от их продажи по итогам семи месяцев 2016 года. Согласно результатам исследования, за этот период россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 983,4 млрд рублей – почти столько же, как и за аналогичный период прошлого года (984,4 млрд руб.).

Лидером по выручке на российском рынке остается немецкий Mercedes-Benz, который от продажи 21,5 тыс. новых легковых автомобилей (средней стоимостью более 5 млн рублей) получил 113,3 млрд рублей – на 3,2% меньше, чем годом ранее. Второе место занимает японская Toyota, которая продала в два с лишним раза больше (51,3 тыс. шт.), но за счет намного меньшей средневзвешенной цены (2,2 млн руб.) получила выручку в размере 112 млрд рублей (+2%). На третьем строчке рейтинга находится корейская KIA, заработавшая в январе – июле нынешнего года 81,6 млрд рублей (+3,6%).

Отечественная LADA располагается на четвертой позиции с результатом 78,3 млрд рублей (+6%). Стоит отметить, что российская марка имеет самый высокий результат продаж (142,6 тыс. шт.), но из-за низкой средней цены своих автомобилей (около 550 тыс. руб.) она уступает тройке лидеров. Замыкает же первую пятерку корейский Hyundai (69,7 млрд руб.; -9,2%).