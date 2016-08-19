Петербургские автозаводы в июле снизили производство на 2%

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе-июле 2016 года петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 146 тыс. легковых автомобилей, что на 14% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В июле падение производства составило всего 2%: предприятия выпустили 16300 машин. В прошлом месяце на две недели в ежегодный коллективный отпуск уходил завод Hyundai, также по этой же причине с 23 июля останавливался Nissan.

«Динамика падения производства в Петербурге продолжает сокращаться – по итогам полугодия она составляла 15%, а еще три месяца назад 21%, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Эта тенденция может продолжиться в ближайшие месяцы за счет старта выпуска новых моделей на заводах Hyundai и Toyota. Но общего положительного результата по итогам года городской автопром все-таки не добьется».

Июль стал первым месяцем, когда сравнивались показатели исключительно трех заводов, на динамику производства в этом месяце уже не влияли объемы выпуска на заводе GM, который был закрыт 1 июля 2015 года.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему выпуска автомобилей из-за коллективных отпусков на заводах незначительно сократилась. По итогам января-июля она составила 23,9% (в I полугодии – 24,2%).

В ТОП-20 наиболее продаваемых автомобилей в России продолжает присутствовать пять моделей петербургского производства – это Hyundai Solaris (лидер российского авторынка), KIA Rio (вторая по популярности иномарка), Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. В июле на автозаводах Санкт-Петербурга выпускалось семь моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Hyundai Solaris и KIA Rio.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за семь месяцев 2016 года с российских конвейеров сошло 611 тыс. легковых автомобилей – это на 18,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, в июле было выпущено 74 тыс. машин, что на 19,8% ниже показателя годичной давности.