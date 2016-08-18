Новый Cadillac CTS-V стартует на российском рынке

Российские дилеры Cadillac начали продажи премиального спорт-седана CTS-V третьего поколения. Цены на новинку начинаются от 6 млн 490 тыс. рублей.

Спортивный седан Cadillac CTS-V предлагается с 6,2-литровым двигателем V8 с механическим нагнетателем. Мощность мотора составляет 649 л. с., крутящий момент – 855 Нм. В паре с этим двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия с подрулевыми «лепестками», функцией Launch Control и спортивным алгоритмом переключения передач. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Жесткость конструкции увеличена на 20%, что позволяет выдерживать большие нагрузки в поворотах. Улучшают аэродинамические характеристики автомобиля карбоновый капот в стандартной комплектации, а также опциональный пакет, который включает в себя выполненные из карбона сплиттер, вентиляционную решетку капота, задние спойлер и диффузор. Cadillac CTS-V оснащается высокоэффективными спортивными тормозными механизмами Brembo, подвеской Magnetic Ride Control третьего поколения с увеличенным на 40% быстродействием, настраиваемой системой контроля тяги. Водитель может выбирать один из 4 режимов движения: touring («шоссе»), sport («спорт»), snow («снег») и track («гоночный»). Автомобиль оснащается 19-дюймовыми колесными дисками со специальными летними шинами Michelin Pilot Super Sport, обеспечивающими надежное сцепление с дорогой при боковом ускорении почти в 1 g.

Для Cadillac CTS-V предлагаются опциональные спортивные передние сиденья Recaro с 16 регулировками. В отделке салона используются раскроенные и сшитые вручную элементы с декоративными стежками, а также оригинальные материалы, включая опциональную обивку рулевого колеса и рукоятки рычага селектора искусственной замшей. CTS-V оснащается 12,3-дюймовой приборной панелью с дисплеем высокого разрешения, графикой серии V, шкалами приборов, выполненных в фирменном стиле, и цветным проекционным дисплеем. Обновленная мультимедийная система Cadillac CUE, в частности, имеет возможность интеграции телефона с помощью Apple CarPlay и Android Auto.

Cadillac CTS-V оснащается системами помощи при парковке передним и задним ходом и автоматической системой помощи при парковке (Automatic Park Assist), обеспечивающей автоматическую параллельную и перпендикулярную парковку. Уникальная камера Curb View позволяет водителю видеть бордюр во время парковки, что помогает избежать повреждений переднего сплиттера во время парковки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2016 года российские дилеры Cadillac реализовали 724 автомобиля, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.