Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в России продолжают расти продажи автомобилей сегмента Luxury. Так, по итогам июля 2016 года рынок новых таких машин составил 112 единиц – на 15% больше, чем за тот же период прошлого года (97 шт.).

В то же время аналитики агентства «АВТОСТАТ» отмечают изменение структуры российского рынка люксовых автомобилей. Если в предыдущие месяцы на долю лидера этого рынка – модель Mercedes-Benz Maybach S-Klasse – приходилось свыше половины от общего объема, то по итогам июля ее доля составила лишь 41%. В количественном выражении это соответствует 46 экземплярам – на 10% меньше, чем годом ранее.

Такая ситуация во многом объясняется высоким ростом продаж автомобилей марки Bentley, который в прошлом месяце составил 48%. Всего же в России в июле было продано 40 таких машин, что эквивалентно доле в 36% от всех продаж в сегменте Luxury. Причем две трети от этого объема пришлось на внедорожник Bentayga (27 шт.), который дебютировал на российском рынке только в апреле нынешнего года.

Замыкает тройку лидеров Rolls-Royce, автомобили которого разошлись тиражом в 17 единиц, что в 2,1 раза больше, чем год назад. Отметим также, что в июле россиянами было приобретено еще 4 новых автомобиля Lamborghini, по 2 – Aston Martin и Maserati и еще один Ferrari.