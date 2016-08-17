Каждый шестой проданный автомобиль LADA Vesta и XRAY – с АМТ

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», в структуре продаж LADA Vesta и XRAY на долю автомобилей, оснащенных автоматизированной трансмиссией (АМТ), в среднем приходится каждый шестой.

Так, по данным АЕБ, продажи седана LADA Vesta по итогам января – июля 2016 года в России составили 28092 единицы. Из этого количества 4946 экземпляров были укомплектованы АМТ, что эквивалентно 17,6% от общего объема.

Высокий хэтчбек LADA XRAY за тот же период (точнее, с 14 февраля) разошелся тиражом в 9814 машин. Из них 1507 автомобилей было реализовано с АМТ, что соответствует доле в 15,4%.

Таким образом, в среднем каждый шестой проданный автомобиль LADA Vesta и XRAY был оснащен АМТ. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», для флагманских моделей АВТОВАЗа это довольно высокий показатель, поскольку в целом по бренду LADA доля продаж автомобилей с автоматической трансмиссией составляет лишь около 8%.