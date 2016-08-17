В Китае опубликован рейтинг 10 крупнейших мировых автопроизводителей

В Китае опубликован рейтинг 10-ти крупнейших производителей легковых автомобилей. В десятку вошли сразу два автоконцерна из Китая, что подтверждает укрепление позиций КНР в сфере производства автомобилей.

Как пишет агентство Regnum, на 10-м месте находится китайский концерн Dongfeng Motor Group, ежегодный оборот которого составляет около 82,8 млрд долларов. Строчкой ниже расположился один из трех японских производителей, представленных в списке – концерн Nissan Motor за минувший год потерял почти 2% оборота, составляющего 101,5 млрд долларов.

Немецкий концерн BMW не смог добраться до пятерки лидеров, остановившись на 8-й строчке с оборотом в 102,2 млрд долларов. (-4,1%). Наибольшего успеха среди китайских заводов смог добиться SAIC Motor, который занял 7-е место в рейтинге, увеличив оборот на 4,3%.

Honda Motor и Ford Motor заняли 6-е и 5-е места с 121,6 млрд и 149,1 млрд долларов соответственно. На четвертой строчке оказался еще один концерн из США – General Motors, оборот которого сократился на 2,3% до 152,3 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров немецкий автоконцерн Dailmler Group, которому принадлежат бренды Mercedes-Benz и Maybach и чей ежегодный оборот составил 165,8 млрд долларов. Единственным японским предприятием, вошедшем в ТОП-3 стала Toyota Motor – за прошедший год оборот корпорации снизился на — 4,5% до отметки в 236,5 млрд долларов.

Крупнейшим автоконцерном в мире признан Volkswagen Group, ежегодный оборот которого составляет 236,6 млрд долларов. Из-за скандала с дизельными двигателями обороты компании сократились почти на 12%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за семь месяцев 2016 года китайский авторынок вырос на 11,1% до 12 млн 647 тысяч 200 машин, оставаясь крупнейшим в мире.