Новые автомобили скорой помощи начали поступать в российские регионы

Первая партия новых реанимобилей производства ведущих российских автопроизводителей доставлена в регионы России в рамках распоряжения правительства РФ о закупке автомобилей скорой медицинской помощи. Передача автомобилей медицинским учреждениям будет осуществлена в сроки, определенные руководством регионов.

Согласно распоряжению правительства, проект которого был подготовлен Минпромторгом России, 3 млрд рублей выделено на закупку в 2016 году автомобилей скорой медицинской помощи. Единственными поставщиками автомобилей скорой медицинской помощи определены российские производители: «Автомобильный завод ГАЗ», «УАЗ», «Форд Соллерс Холдинг», сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Первые девять реанимобилей прибыли в Адыгею, Краснодарский край, Карелию, Вологодскую и Мурманскую области, Коми, Удмуртскую Республику, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Машины оснащены самым современным медицинским оборудованием. Для удобства бригады и пациентов в автомобилях утеплены потолок и стены, установлено раздельное кондиционирование кабины и медицинского салона, которые разделены перегородкой со сдвижной дверью. Также встроен умывальник с подачей и сливом воды.

Реанимобили оборудованы мебелью для перемещения пострадавших, а также для установки и крепления медоборудования, гарантирующей их надежную фиксацию во время движения, удобную и быструю установку в транспортное положение.

Все машины приспособлены для использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS с возможностью подачи сигнала тревоги.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», всего в рамках программы в регионы будет доставлено и передано уполномоченным организациям более 1300 новых машин скорой помощи в разной комплектации, включая реанимобили.



