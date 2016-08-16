Новый универсал Skoda Superb появится в России в сентябре

В сентябре в России начнутся продажи нового поколения флагмана Skoda - модели Superb в кузове «универсал».

Как пишет «Российская газета», в базовую комплектацию Superb Combi входят адаптивная подвеска, система электронной блокировки дифференциала, точка доступа Wi-Fi и 31 практичное решение из фирменной шкодовской серии Simply Clever. Например, для открытия багажника достаточно провести ногой под задним бампером. Крышка грузового отсека не только снабжена электроприводом, но и памятью на приятный владельцу угол открывания. В нише задней двери прячется зонт, а фаркоп сделан выдвижным. Автомобиль имеет в оснащении камеру заднего вида, адаптивную подвеску, адаптивный круиз-контроль и др.

Как и у седана, для Superb Combi предлагаются турбированные двигатели мощностью от 125 до 280 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКПП или роботами DSG: 6- и 7-ступенчатым. Для самой мощной версии доступен полный привод. По сравнению с универсалом предыдущего поколения масса Superb Combi снижена 75 км, а коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,275.

О ценах на Superb Combi представители Skoda пока не говорят. В настоящее время стоимость Skoda Superb в России начинается с 1 млн 294 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с момента старта продаж на российском рынке в октябре 2015 года нового Skoda Superb в кузове седан реализовано таких 1224 автомобиля.



