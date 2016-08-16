Продажи китайских автомобилей в России впервые в этом году показали падение

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых автомобилей, которое охватывало производителей из КНР. Согласно результатам исследования, продажи китайских автомобилей (по данным АЕБ, с учетом LCV) впервые в этом году показали падение – в июле на 36% до 2351 единицы. По итогам семи месяцев 2016 года их реализация составила 18066 машин – на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Лидером продаж среди китайских автопроизводителей в РФ остается Lifan. Так, в январе – июле 2016 года реализация автомобилей этой марки достигла 8952 экземпляров, показав рост на 49%. За ним следует бренд Geely, продажи которого за этот период составили 3350 единиц (-34%). Замыкает тройку лидеров Chery с результатом 3110 машин (+6%). Реализация автомобилей других китайских марок выглядит скромнее: Brilliance (706 шт.; +37%), DFM (696 шт.; +25%), FAW (577 шт.), Changan (316 шт.; +12%), Haima (114 шт.; -16%), Zotye (110 шт.) и др.

Напомним, что в нынешнем году продажи китайских брендов в России неизменно показывали рост, который к концу первого полугодия составил 6%.