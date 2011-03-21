Jaguar представляет в России эксклюзивную серию XK и XKR

Компания Jaguar начала на российском рынке продажи специальной модификации автомобилей XK и XKR, которая будет выпущена ограниченным тиражом в 50 экземпляров в честь 50-летнего юбилея модели E-Type. Цены на особую версию купе XK начинаются от 4 млн. 960 тысяч рублей, а «заряженный» XKR– от 6 млн. 94 тысяч рублей, сообщает Auto.Lenta.Ru. Как отмечается, каждый автомобиль ограниченной серии также получит уникальный номер и именной сертификат.

Эксклюзивные JaguarXK можно будет заказать в одном из пяти цветов кузова, один из которых – BlackCherry– предлагается исключительно для юбилейной модификации. Также для купе доступно три варианта отделки интерьера с сиденьями, отделанными перфорированной кожей, и логотипом спецсерии, вышитым на подголовниках. Кроме того, такие автомобили получат новые 19-дюймовые колесные диски и хромированные элементы экстерьера, включая решетку радиатора, передние воздухозаборники, окантовку стекол и верхнюю часть корпусов зеркал заднего вида.

Юбилейная версия автомобиля JaguarXKR будет предлагаться в четырех цветах окраски кузова. Также машина получит спорт-пакет Speed&BlackPack, в который входит установка нового переднего сплиттера, увеличенного заднего спойлера, других накладок на пороги кузова, заднего диффузора и 20-дюймовых колесных дисков черного цвета. Этот пакет также включает в себя перепрограммирование блока управлением мотором и перенастройку электроники, отвечающей за работу коробки передач. Это позволяет увеличить максимальную скорость купе с 250 до 280 км/ч.