Всеволожский завод Ford возобновил работу после простоев и летнего отпуска

Всеволожский завод Ford сегодня возобновил работу после простоев и летнего коллективного отпуска. Напомним, с 11 июля до 15 июля 2016 года на предприятии был введен простой, а после двух выходных дней, с 18 июля, рабочие ушли в летний коллективный отпуск. Перед этим завод уже дважды объявлял длительные простои – с 9 июня до 20 июня, и с 27 июня до 1 июля, пишет агентство «Финмаркет».

Сборка автомобилей на предприятии во Всеволожске осуществляется четыре дня в неделю. С июня 2014 года завод перешел на односменный режим работы, под сокращение подпали около 700 человек. Предприятие выпускает автомобили Focus в трех модификациях, а также Mondeo с кузовом седан.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2016 года российские дилеры Ford реализовали 23984 автомобиля, что на 40% больше относительно аналогичного периода прошлого года. При этом продажи нового Ford Focus выросли на 16%.



