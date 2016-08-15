АВТОВАЗ и GM-АВТОВАЗ возвращаются из летнего отпуска

АВТОВАЗ сегодня возобновляет производство автомобилей после корпоративного отпуска, который проходил с 25 июля. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-центре АВТОВАЗа, предприятие будет работать пять дней в неделю. Напомним, режим 4-дневной рабочей недели действовал на заводе с середины февраля. Сегодня же возвращается из летнего отпуска и Ижевский автозавод. По итогам I полугодия 2016 года на мощностях АВТОВАЗа было выпущено 200424 автомобилей под брендами LADA, Renault, Nissan и Datsun, включая сборочные комплекты.

Кроме того, сегодня возобновляет работу GM-АВТОВАЗ, где летний корпоративный отпуск также проходил с 25 июля по 14 августа включительно. В период плановой остановки конвейера на предприятии проводилось профилактическое обслуживание оборудования. По итогам I полугодия 2016 года с конвейера GM-AВТОВАЗ сошло 16961 автомобилей – на 11% меньше, чем годом ранее.



