Ravon переписал ценники на новую Nexia до старта продаж

Компания Ravon изменила рекомендованные цены на седан Ravon Nexia для российского рынка. Продажи модели должны начаться в ближайшее время, но точная дата пока не известна.

Как пишет портал Wroom.ru, автомобиль стал дороже на 40 тысяч рублей, чем было объявлено ранее. Теперь комплектация Comfort, включающая одну подушку безопасности, систему стабилизации, магнитолу и гидроусилитель руля, стоит 419 тыс. рублей вместо прежних 379 тыс. рублей.

Ravon Nexia в исполнении Optimum (кондиционер, передние электростеклоподъемники, электрозеркала, центральный замок) предлагается по цене 479 тыс. рублей, а версия Elegance (вторая подушка безопасности, задние электростеклоподъемники, легкосплавные диски) обойдется в 529 тыс. рублей. За доплату 40 тысяч рублей можно заказать 6-ступенчатый «автомат» (кроме машин в базовой комплектации Comfort).

Ravon Nexia – это модернизированный вариант седана Chevrolet Aveo предыдущего поколения, выпуск автомобиля организован на заводе «GM-Uzbekistan» в Асаке. Модель будет выпускаться с бензиновым мотором объемом 1,5 литра (107 л. с.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Ravon реализовали 237 автомобилей. На сегодняшний день в России представлены седан Gentra, автомобиль А-класса Matiz, а также новый хэтчбек Ravon R2 (аналог Chevrolet Spark прошлого поколения).