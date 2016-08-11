Toyota Auris попала под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» 10 августа объявила о проведении отзыва 5 автомобилей Toyota Auris, реализованных с мая по август 2013 года, на которых в сервисных центрах уполномоченных дилеров Toyota были проведены ремонтные работы в отношении фар головного освещения. При проведении ремонтных работ в дилерских центрах допускается возможность установки фар головного освещения с некорректными каталожными номерами, которые не в полной мере соответствуют спецификации автомобиля. В результате этого при использовании фар может происходить нарушение в распределении их светового потока, что может привести к эффекту «ослепления» водителя встречного автомобиля при движении, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные дилеры «Тойота Мотор» уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех отзываемых автомобилях будет выполнена проверка маркировки (каталожных номеров) фар головного освещения, и, при необходимости, замена фары головного освещения в сборе. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле компания «Тойота Мотор» приступила к реализации специальной сервисной кампании по установке накладки на каркас подушки сиденья второго ряда на некоторых автомобилях Toyota RAV4. Под действие данной специальной сервисной кампании в России попало 139604 кроссовера.