Парк автомобильной техники в России превысил 49 млн единиц

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2016 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 49,11 млн единиц.

Примерно 84% от этого количества приходится на легковые автомобили, что соответствует 41,08 млн экземпляров. Легкой коммерческой технике принадлежит 8% от общего объема парка, или 3,95 млн машин. Немногим меньше в стране зарегистрировано грузовых автомобилей (3,69 млн шт.), что соответствует доле в 7,5%. Порядка 1% российского автопарка занимают автобусы, которых насчитывается в объеме 0,39 млн единиц.