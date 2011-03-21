Америка сохранила лидерство по производству коммерческих автомобилей

По данным Международной ассоциации автопроизводителей (OICA), в 2010 году мировое производство коммерческих автомобилей выросло на 38% и составило 19 млн. 345 тысяч единиц. Таким образом, на грузовые автомобили, шасси и автобусы в прошлом году пришлось около 25% мирового автопроизводства (77 млн. 609 тысяч штук, из них 58 млн. 264 тысячи единиц – это легковые машины).

В отличие от легкового сегмента, где второй год лидирует Китай, крупнейшим производителем коммерческих автомобилей остается Америка, что, в частности, объясняется популярностью у американских потребителей минивэнов и пикапов. Всего в 2010 году автопром США выпустил 5 млн. 30 тысяч единиц коммерческой техники – на 42,3% больше, чем годом ранее. На втором месте по производству в этом сегменте идет Китай, где в прошлом году было выпущено 4 млн. 367 тысяч грузовиков и автобусов (+28,2%). Третьим по величине производителем коммерческих автомобилей остается Япония с показателем 1 млн. 318 тысяч выпущенных машин (+23%). На четвертое место поднялась Канада, чей автопром по итогам 2010 года увеличил производство грузовиков и автобусов на 64,9% до 1 млн. 102 тысячи штук. Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Тайланд, где было выпущено 1 млн. 90 тысяч единиц коммерческой техники (+58,9%).

Добавим также, что Россия по итогам 2010 года поднялась с 18-го на 17-е место в мировом рейтинге по производству коммерческой техники, обогнав Южную Африку. В прошлом году с российских конвейеров сошло 195882 грузовиков и автобусов.