Российские заводы японских автопроизводителей работают в обычном режиме

Российские заводы японских автопроизводителей пока не испытывают проблем с комплектующими и работают в обычном режиме.

Как пишет газета «Ведомости», в России работает три производства японских автомобилей – в Санкт-Петербурге Toyota собирает Camry, а Nissan– Teana, X-Trail и Murano, завод «ПСМА рус» под Калугой производит MitsubishiOutlander. Все три завода часть деталей завозят из Японии, но представители предприятий уверяют, что пока они не испытывают проблем с комплектующими. Раскрыть прогнозы они отказались.

Nissan обещает сегодня запустить производство комплектующих для зарубежных производств, Toyota начала их выпускать в конце минувшей недели. Правда, все ли детали выпускаются и в достаточном ли объеме, неизвестно.

Автопроизводители серьезно зависят от поставок компонентов из Японии, но в большинстве случаев они могут найти альтернативу в других странах, считают эксперты. После кризиса заводы остаются недозагруженными и могут увеличить выпуск комплектующих, так что все зависит от того, как быстро автопроизводители смогут переориентировать потоки поставок.

Между тем, в России японским автомобилям угрожает снижение спроса. Люди боятся покупать автомобили японских брендов из-за аварии на АЭС «Фукусима-1», отметил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков. Nissanуже заявила, что будет проверять на радиоактивность все автомобили, произведенные в Японии.