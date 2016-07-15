Китайский авторынок наращивает темпы роста

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июня увеличились на 17,7% до 1 млн 784 тысяч 100 единиц. Как отмечается, это лучший показатель роста с начала текущего года. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за шесть месяцев 2016 года китайский авторынок вырос на 9,2% до 11 млн 042 тысячи 300 машин, оставаясь крупнейшим в мире. Увеличение спроса обусловлено двукратным снижением налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л, доля которых превышает 70%.

Согласно прогнозу СААМ, в 2016 году китайский авторынок вырастет порядка 6% по отношению к прошлому году, когда было продано 21 млн 146 тысяч машин. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в условиях снижения спроса китайские власти с октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до конца 2016 года. Кроме того, поддержанию спроса продолжает способствовать продолжающийся отток населения в крупные города. В то же время рост автомобильных продаж может сдерживать ослабление экономики Китая, а также политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками.



