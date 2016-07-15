Renault в I полугодии увеличила долю на российском рынке

Российские дилеры Renault в июне реализовали 10075 автомобилей – на 1% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2016 года продажи марки на российском рынке составили 52041 машину, что на 9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка Renault составила 7,7% против 7,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в I полугодии на нем остановили свой выбор 23306 российских покупателей (+14,8%). Второе место в модельном ряду Renault занимает седан Logan с показателем 13830 реализованных автомобилей (-32,1%). Замыкает тройку бестселлеров марки по-прежнему хэтчбек Sandero – в январе-июне было продано 13498 таких машин, что соответствует уровню прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине июня российские дилеры Renault начали продажи нового полноприводного кроссовера Renault Kaptur, производство которого налажено на заводе в Москве.



