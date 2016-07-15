Ford Sollers начал поставки автомобилей в Армению

Компания Ford Sollers начала экспортировать легковые автомобили Ford российского производства в Армению, которая станет для компании третьим экспортным рынком, вслед за Казахстаном и Республикой Беларусь.

Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, ассортимент экспортируемых в Армению моделей будет представлен всей гаммой легковых автомобилей Ford российского производства – компания будет поставлять на рынок новые Ford Fiesta (седан и 5-дверный хэтчбек), Ford Focus, Ford Mondeo, Ford Explorer, Ford Kuga и Ford EcoSport. Поставки автомобилей на новый для Ford Sollers экспортный рынок будут осуществляться через официального импортера Ford в Армении – компанию «Фора», которая представляет бренд Ford в Армении с 2004 года.

Как отмечается, автомобили российского производства помогут укрепить позиции Ford на рынке Армении и повысить долю рынка бренда в стране, благодаря конкурентной стоимости автомобилей и широкому модельному ряду Ford. Новый Ford Fiesta в кузове «седан», а также новые Ford Mondeo и Ford EcoSport будут впервые представлены на рынке Армении. Проект открывает Ford Sollers доступ к новому рынку, а также поможет компании наиболее эффективно использовать производственные мощности в России.

Как сообщал «АВТОСТАТ», ранее в этом году компания Ford Sollers расширил ассортимент поставляемых на рынок Казахстана автомобилей Ford российского производства, а также начал экспортные поставки на рынок Республики Беларусь. Сегодня ассортимент автомобилей, поставляемых Ford Sollers на рынки Казахстана и Беларуси, представлен всей гаммой автомобилей Ford российского производства, включая спецверсии на базе нового Ford Transit, разработанные при поддержке R&D центра Ford Sollers.