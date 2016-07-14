Каждый восьмой проданный автомобиль в Москве – дизельный

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей по итогам первого полугодия 2016 года в Москве, которое охватывало модели, укомплектованные дизельными двигателями. Согласно результатам исследования, за этот период в столице было реализовано 12,3 тыс. таких машин (-5,3%), что соответствует доле в 12,5% от всего объема московского рынка. Таким образом, каждый восьмой проданный автомобилей в Москве является дизельным, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Лидером столичного рынка дизельных легковых автомобилей является внедорожник Toyota Land Cruiser, показатель которого в январе – июне нынешнего года составил 988 единиц, что на 41,5% больше по сравнению с показателем годичной давности. На втором месте находится еще одна модель Toyota – внедорожник Land Cruiser Prado, которая разошлась тиражом в 795 экземпляров, показав прирост на 8%. На третьей позиции в рейтинге располагается кроссовер BMW X5, чей показатель составил 764 автомобиля (+18,3%).

Замыкают пятерку лидеров Audi Q7 (714 шт.) и Mercedes-Benz GL-Class (587 шт.), но если первая модель показывает рыночный рост в 3,7 раза, то вторая – лишь на 6,7%. В ТОП-10 столичного рынка новых дизельных легковых автомобилей в первом полугодии 2016 года также попали: Volvo XC60 (487 шт.; -9,8%), Mercedes-Benz GLС-Class (406 шт.), KIA Sorento (379 шт.; -6,7%), BMW X6 (361 шт.; +27,6%) и Porsche Cayenne (328 шт.; +14,7%).

Напомним, что в среднем по стране рыночная доля дизельных автомобилей составляет 7,4%, что серьезно уступает столичному показателю.