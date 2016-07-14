В Ливане стартовали продажи автомобилей Datsun российской сборки

Автомобили японской марки Datsun, производимые на АВТОВАЗе, начали официально продавать в Ливане. Об этом сообщает представитель аналитического агентства «АВТОСТАТ», присутствовавший на официальной презентации в Бейруте, посвященной данному событию. На ливанском рынке, так же как и на российском, будут продаваться две модели Datsun, собираемые в Тольятти – седан on-DO и хэтчбек mi-DO.

По данным агентства «АВТОСТАТ», стоимость автомобилей, предназначенных для местного рынка, начинается от 11900 USD. За эти деньги покупатель может приобрести седан Datsun on-DO в версии Trust, укомплектованный 5-ступенчатой механической КП. Та же версия Trust, но уже с 4-ступенчатым «автоматом», стоит 12900 USD, причем за эту цену можно приобрести как седан on-DO, так и хэтчбек mi-DO. Автомобили в максимальной комплектации Dream (тоже с 4-ступенчатой АКП) оцениваются в 13900 USD. Отметим также, что для обеих моделей предназначен только один двигатель производства АВТОВАЗа – объемом 1,6 л и мощностью 87 л.с.

Ливан становится третьим экспортным рынком для произведенных в России автомобилей Datsun после Казахстана и Беларуси. Продажи на местном рынке будет осуществлять компания RYMCO, занимающаяся дистрибуцией автомобилей Nissan и Datsun с 1967 года. «В Ливане появилось новое поколение покупателей, которым нужен надежный помощник в любой ситуации. Datsun возвращается в Ливан, чтобы помочь им осуществить мечту и открыть доступ к новым возможностям», - отметил Венсан Кобе, руководитель бренда Datsun.