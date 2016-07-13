Toyota Prius нового поколения будет продаваться в России

Вопреки распространяемой некоторыми изданиями информации, Toyota Prius не покидает российский рынок, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Тойота Мотор». Речь идет о завершении продаж предыдущего поколения модели. При этом сроки появления в России нового поколения Toyota Prius пока не называются.

Напомним, новое поколение Prius было представлено на Международном автосалоне во Франкфурте осенью прошлого года. Мощность гибридной силовой установки нового Prius увеличилась по сравнению с предыдущим поколением. При этом экологические показатели автомобиля существенно улучшились – содержание CO2 в выхлопных газах уменьшилось на 18%. Благодаря значительным изменениям в конструкции двигателя его термическая эффективность повысилась более чем на 40%, что на данный момент является лучшим показателем для бензинового двигателя в мире.

Новый Prius стал первой моделью компании, построенной на глобальной платформе TNGA, которая позволила создать автомобиль нового типа, с рулевым управлением, безошибочно реагирующим на движения водителя, и помогла избежать изменения настроек подвески в сторону большей жесткости для повышения управляемости.

В новом Prius впервые применена гибридная силовая установка нового поколения. Улучшению всех ее характеристик способствовали новые технологические решения, примененные в конструкции двигателя внутреннего сгорания. Изменения в конструкции двигателя позволили более чем на 40% повысить его термическую эффективность. Конструкция батарей и электродвигателя также была значительно усовершенствована. Новая гибридная силовая установка позволила улучшить топливную эффективность нового Prius на 18% по сравнению с моделью текущего поколения.