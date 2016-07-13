BMW Group в июне увеличила продажи в России на 6,7%

Компания BMW Group Россия в июне 2016 года реализовала 2422 автомобиля марок BMW и MINI, что на 6,7% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам I полугодия суммарные продажи в России составили 14784 единиц (-2,7%).

В июне продан 2301 новый автомобиль BMW – на 7% больше, чем годом ранее. Всего в I полугодии удалось реализовать 14161 единицу различных моделей BMW, что на 2,4% ниже показателей за аналогичный период 2015 года.

В первом летнем месяце новых владельцев обрел 121 автомобиль MINI, то есть ровно на 1 автомобиль больше, чем в июне 2015 года. За прошедшие полгода продано 623 автомобиля MINI (-9,3%).



