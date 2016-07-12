Импорт легковых автомобилей в январе - мае упал на 33%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам пяти месяцев 2016 года упал на 32,9% до 103 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 2 млрд 155,6 млн долларов. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 99,7 тыс. машин на 2 млрд 101,3 млн долларов, из стран СНГ – 3,3 тыс. автомобилей на 54,3 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - мае сократился на 19,8% до 6,9 тыс. машин общей стоимостью 355,8 млн долларов. Из них 5,6 тыс. грузовиков на 176,3 млн долларов были поставлены из стран дальнего зарубежья, оставшиеся 1,2 тыс. машин на 179,6 млн долларов – из стран СНГ.

Экспорт легковых автомобилей из России за пять месяцев 2016 года снизился на 32,9% и составил 26,9 тыс. единиц на общую сумму 413,1 млн долларов. При этом в страны дальнего зарубежья было отправлено 8,2 тыс. автомобилей на 213,4 млн долларов, в страны СНГ – 18,7 тыс. машин на 199,8 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей сократился на 28,8% – до 4,7 тыс. машин на 119,2 млн долларов. В страны дальнего зарубежья поставлено 2,5 тыс. грузовиков на 82,5 млн долларов, в страны СНГ – 2,3 тыс. машин на 36,8 млн долларов.



