GM-АВТОВАЗ работает по плану

На сегодняшний день GM-АВТОВАЗ работает в соответствии с бизнес-планом, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе СП.

«Но у нас нет иммунитета от влияния экономического кризиса, имеющего место в России и во всем мире, – добавила эксперт по работе со СМИ Ирина Шемякина. – Наши покупатели и дилеры сталкиваются с ограничением кредитования, поэтому в случае необходимости мы скорректируем маркетинговый подход в зависимости от ситуации, сложившейся на рынке».