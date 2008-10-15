GM-АВТОВАЗ работает по плану | АВТОСТАТ

GM-АВТОВАЗ работает по плану

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На сегодняшний день GM-АВТОВАЗ работает в соответствии с бизнес-планом, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе СП.
«Но у нас нет иммунитета от влияния экономического кризиса, имеющего место в России и во всем мире, – добавила эксперт по работе со СМИ Ирина Шемякина. – Наши покупатели и дилеры сталкиваются с ограничением кредитования, поэтому в случае необходимости мы скорректируем маркетинговый подход в зависимости от ситуации, сложившейся на рынке».

Источник: АВТОСТАТ
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