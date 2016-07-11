Новый Mitsubishi Pajero Sport стартует на российском рынке в середине июля

Старт продаж нового поколения Mitsubishi Pajero Sport в России запланирован на середину июля. Цены и дата старта продаж будут объявлены 18 июля, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Новый Mitsubishi Pajero Sport будет оснащаться модифицированным бензиновым шестицилиндровым двигателем MIVEC (6B31), общим объемом 3,0 литра, в сочетании с новой, специально разработанной для данной модели 8-ступенчатой автоматической коробкой передач AISIN.

Новый Mitsubishi Pajero Sport будет представлен в двух комплектациях: Instyle и Ultimate. Обе комплектации имеют кожаную обивку сидений, оборудованы светодиодной оптикой, аудиосистемой с камерой заднего вида, раздельным климат-контролем, обогревом руля, обогревом второго ряда сидений, электрическим стояночным тормозом, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, электрорегулировками водительского и пассажирского сидений, а также другими опциями.

Комплектация Ultimate, дополнительно к опциям версии Instyle, имеет камеры кругового обзора, систему мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах, систему предотвращения попутных столкновений, систему предотвращения столкновений при парковке, мультимедийную систему Mitsubishi Connect, фирменную аудиосистему Mitsubishi Power Sound System (8 динамиков).

Высокий уровень пассивной безопасности новой модели Pajero Sport обеспечивается прочной рамной конструкцией кузова автомобиля, спроектированной с учетом собственной технологии от Mitsubishi – Rise, а также комплексом из семи подушек безопасности.

На новом Mitsubishi Pajero Sport устанавливается модернизированная система полного привода – Super Select 4-II с блокировкой заднего дифференциала. Обновленная трансмиссия получила новые режимы управления фирменной противопробуксовочной системой и системой контроля тяги (ASTC) – выбор типа покрытия при движении по бездорожью, а также дополнена системой автоматического контроля устойчивости на спуске (Hill Descent Control) и помощью при старте в гору (Hill Start Assist).

В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» автомобиль оснащен российской государственной системой экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс», которая использует современные информационные, навигационные (ГЛОНАСС, GPS) и телекоммуникационные технологии для быстрого информирования о ДТП и других нештатных ситуациях на дорогах до экстренных оперативных служб.

Производство Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения осуществляется на заводе Mitsubishi Motors в Таиланде. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в связи с этим выпуск предыдущего поколения этого внедорожника на заводе «ПСМА Рус» в Калуге был прекращен.