Skoda в июне увеличила продажи в России на 9%

Российские дилеры Skoda в июне реализовали 4796 автомобилей – на 9% больше, чем годом ранее. Таким образом, чешский бренд демонстрирует положительную динамику четвертый месяц подряд, закрепляя свои стратегические позиции в регионе. По итогам шести месяцев 2016 года продажи Skoda на российском рынке составили 26890 машин, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля чешской марки составила 4,0% против 3,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в июне остается компактный лифтбэк Rapid, чьи продажи выросли на 14% до 2118 единиц. Второе место занимает Octavia – на этой модели остановили свой выбор 2078 покупателей (+4%). Замыкает тройку лидеров кроссовер Yeti с показателем 509 реализованных машин (+2%).

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, бренд продолжает наращивать продажи в России четвертый месяц подряд. Эти показатели подтверждают высокую актуальность продуктового ряда Skoda для российских клиентов. Ключевыми драйверами продаж для нас остаются модели Rapid и Octavia, меняющие представления о среднем классе. Надежное локальное производство, востребованное портфолио, сильная дилерская сеть вкупе с успешной маркетинговой стратегией формируют прочную основу для развития нашего бизнеса в России», – отмечает руководитель отдела продаж Skoda в России Алексей Почечуев.