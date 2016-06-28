КАМАЗ завершил поставку автобусов «НЕФАЗ» для компании «Сургутнефтегаз» | АВТОСТАТ

КАМАЗ завершил поставку автобусов «НЕФАЗ» для компании «Сургутнефтегаз»

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Автобусы НЕФАЗ

КАМАЗ завершил поставку партии междугородних пассажирских автобусов «НЕФАЗ» в адрес крупнейшей российской нефтегазодобывающей компании – «Сургутнефтегаз». Партию автобусов поставил официальный дилер КАМАЗа – НТЦ «Эврика-Трейд» (г. Сургут).

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, автобусы НЕФАЗ 5299-0000017-42 в количестве пяти единиц адаптированы для эксплуатации в северных климатических условиях. Они оснащены пакетом опций с двойным остеклением окон, тремя потолочными турбовентиляторами, системой ГЛОНАСС и тахографом. Кроме того, по требованию заказчика все автобусы окрашены в индивидуальном стиле – использованы белый и синий цвета.

Теги: автобусыкорпоративные продажикамазнефаз

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