Минэкономики ожидает минимального роста российского автопрома в 2017 году

Статистический рост в секторе автопрома в 2017 году будет, но на очень низком уровне. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Алексей Улюкаев.

«Статистика может показать начало роста (в секторе автопрома - прим. ред.). Но это будет рост на очень низком уровне», – сказал министр. По его словам, есть надежда на отложенный спрос населения, который сыграет свою роль в 2018 году.

При этом он отметил, что государственную поддержку автомобильной промышленности нужно переориентировать с самих предприятий на содействие их экспорту. «Нужно поддерживать автопром. Но пока у нас не очень получается выйти на экспорт. Государственную поддержку нужно переориентировать с просто поддержки предприятий автопрома на поддержку экспортных возможностей», – приводит слова министра агентство «ТАСС». Он подчеркнул, что в этом плане важно субсидирование транспортных издержек экспортера.

Российский автопром оказался в зоне риска из-за наличия избыточных мощностей, которые появились в годы резкой экспансии международных компаний на российский рынок. На рынке представлены такие крупнейшие производители как Renault-Nissan, Toyota, Ford и др. В момент кризиса автомобильная промышленность стала основным получателем государственной поддержки.

В свою очередь помощник президента Андрей Белоусов в интервью «ТАСС» заявил, что иностранные компании изучают экспортные возможности российской автомобильной промышленности, которые появились благодаря девальвации рубля и сокращению внутреннего рынка.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что экспорт производимых в России автомобилей к 2020 году должен составить четверть от общего объема выпуска. Он отмечал, что министерство сейчас запустило такие меры поддержки экспорта, как компенсация затрат на логистику экспортируемых машин и на адаптацию продукции под стандарты страны-приобретателя. Эти меры распространяются и на машины, которые производят по схеме полного цикла иностранные компании в России.