Казахстанский завод «Азия Авто» запустил сборку новых моделей LADA

Казахстанский завод «Азия Авто» начал производство лифтбэка LADA Granta, универсала LADA Kalina и пятидверной версии внедорожника LADA 4x4. Ранее модельный ряд автомобилей LADA, выпускаемых на предприятии в Усть-Каменогорске, был представлен внедорожниками LADA 4х4 и Urban.

Как сообщает пресс-служба «Азия Авто», в августе текущего года на конвейере завода также будет освоен выпуск седана LADA Priora. На сентябрь 2016 года намечена организация производства седана LADA Vesta, кроссовера LADA XRAY и универсала LADA Largus.

По итогам 2015 года АВТОВАЗ подтвердил свой статус безусловного лидера казахстанского авторынка – на его долю пришлось 28% всех легковых автомобилей, реализованных на территории республики. В 2015 году жители республики приобрели 24,5 тысяч автомобилей LADA.

Как отмечает президент «Азия Авто» Ерик Сагымбаев, все три новые модели, производство которых началось на заводе в Усть-Каменогорске, входят в первую десятку наиболее востребованных казахстанцами автомобилей. «Это те предложения, которые обеспечивают марке LADA многолетнее лидерство», – сказал он.

По словам Ерика Сагымбаева, освоение производства новых моделей LADA на мощностях «Азия Авто» обеспечит их ценовую привлекательность. Вместе с тем будет расширен список недорогих автомобилей, доступных в рамках госпрограммы льготных автокредитов, действующей в Казахстане. В целом расширение производственной линейки LADA на усть-каменогорском конвейере сыграет решающую роль в восстановлении показателей казахстанского автопрома в 2016-2017 годах, считает президент «Азия Авто».