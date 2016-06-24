АВТОВАЗ ожидает снижения продаж на 7% в 2016 году

АВТОВАЗ запланировал продать в нынешнем году около 250 тысяч автомобилей, сообщает «Финмаркет», основываясь на вчерашнем заявлении президента компании Николя Мора в ходе годового собрания акционеров. В 2015 году предприятие реализовало 269 тысяч машин, таким образом, снижение объемов по году может составить 7,1%.

Николя Мор также поделился с журналистами своими соображениями в отношении рыночной доли вверенной ему компании: «Рынок немного сокращается, но доля рынка будет расти. План – достичь 20%-ной доли рынка в этом году».

Мор отметил, что планы по экспорту пока не утверждены, но во второй половине года компания активизирует усилия в этом направлении. Глава концерна не исключил открытия новых экспортных рынков для продукции АВТОВАЗа в 2016 году, но не уточнил детали. «Главный приоритет сегодня – расширить объем сборки машин с нашим партнером в Казахстане», - заявил президент компании.