KIA Picanto в мае стал лидером продаж в А-классе

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало продажи в А-классе. Согласно результатам исследования, по итогам мая 2016 года в сегменте микролитражных автомобилей сменился лидер – вместо уже привычного Daewoo Matiz им стал KIA Picanto, продажи которого в последний весенний месяц составили 207 единиц, показав рост на 31,8%.

На втором месте, со значительным отставанием от лидера, располагается Lifan Smily с результатом в 55 проданных экземпляров – на 27,9% больше, чем в мае 2015 года. Далее следуют сразу две модели smart – forfour и fortwo (13 и 12 шт. соответственно). Майские показатели продаж остальных моделей А-класса выглядят еще хуже.

Отметим также, что, по данным АЕБ, в мае нынешнего года в России, в общей сложности был реализован 291 автомобиль А-класса, что на 56,6% меньше, чем год назад. Причем это самое сильное падение среди всех сегментов российского рынка.