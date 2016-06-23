Сергей Скворцов избран председателем совета директоров АВТОВАЗа

Сегодня на АВТОВАЗе в Тольятти прошло годовое общее собрание акционеров и заседание совета директоров. Общее собрание акционеров АВТОВАЗа утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2015 год. Было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям предприятия, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Были внесены изменения в состав совета директоров АВТОВАЗа. Сергей Скворцов, заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех», избран председателем совета директоров АВТОВАЗа, Дени Левот избран заместителем председателя совета директоров.

Совет покинули Карлос Гон (Президент Группы Renault, председатель совета директоров АВТОВАЗа) и Сергей Чемезов (генеральный директор госкорпорации «Ростех», заместитель председателя совета директоров АВТОВАЗа), а также некоторые рядовые его члены: Бу Андерссон, Владимир Артяков, Жан-Кристоф Кюглер.

В члены совета директоров АВТОВАЗа были избраны следующие лица: Владимир Аветисян, заместитель председателя правления УК «Роснано»; Эдуард Вайно, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа; Дени Левот, старший вице-президент Группы Renault, директор региона Евразия; Николя Мор, президент АВТОВАЗа; Стефан Мюллер, исполнительный вице-президент Группы Renault, Chief Performance Officer.

В совете директоров АВТОВАЗа продолжают свою работу: Тьерри Боллоре, исполнительный вице-президент Группы Renault, Chief Competitive Officer; Игорь Завьялов, заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех»; Сергей Зайцев, председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа; Сергей Когогин, генеральный директор КАМАЗа; Тревор Манн, Nissan Chief Performance Officer; Жереми Папен, вице-президент Группы Renault по стратегии и развитию бизнеса; Джозеф Петер, исполнительный вице-президент и директор по финансам Nissan; Андрей Сапелин, первый заместитель председателя правления ВЭБ; Сергей Скворцов, заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех»; Доминик Торман, специальный советник альянса Renault-Nissan.

Участники годового общего собрания акционеров АВТОВАЗа обсудили деятельность компании в 2015 году, по результатам которой было продано 269 тыс. автомобилей LADA. Объем производства АВТОВАЗом брендов LADA, Renault, Nissan и Datsun, включая машинокомплекты, составил в 2015 году 468,5 тыс. штук (на 19% меньше, чем в 2014 году). На фоне общего падения российского автомобильного рынка на 36%, продажи LADA сократились на 30%. Доля рынка бренда LADA выросла с 16,4% в 2014 году до 17,9% в 2015 году.

Результаты деятельности Группы «АВТОВАЗ» в I квартале 2016 года показывают, что компания сохранила свои позиции на российском рынке и демонстрирует хорошую динамику продаж моделей LADA нового поколения – Vesta и XRAY. Главным успехом компании за первые месяцы 2016 года является достижение почти 20%-ной доли на российском рынке легковых автомобилей, что является одной из стратегических целей АВТОВАЗа.

Совету директоров АВТОВАЗа был представлен среднесрочный план развития компании, который ставит цели достижения 20%-ной доли автомобильного рынка России, наращивания объемов экспортных продаж и выполнения всех действий, необходимых для финансового оздоровления АВТОВАЗа. План, после его детального изучения, предполагает предоставление компании финансовой помощи со стороны акционеров. Объем и форма этой помощи будут объявлены в начале осени 2016 года.

Совет директоров АВТОВАЗа рассмотрел вопросы, связанные с изменениями в составе руководства, утвердил график заседания совета директоров, обсудил реализацию бюджета компании на 2016 год.