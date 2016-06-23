В мае рост продаж отмечен только в сегменте пикапов

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало продажи по сегментам. Согласно результатам исследования, по итогам мая 2016 года рост продаж наблюдается только в классе пикапов, в то время как остальные сегменты находятся в «минусе». Так, в последний весенний месяц реализация пикапов в России составила 659 единиц, что на 7,2% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Лидером среди пикапов является Toyota Hilux, продажи которой в мае достигли 238 экземпляров, показав рост в 2,1 раза. На втором месте, с небольшим отставанием от лидера, располагается УАЗ Pickup с 227 проданными автомобилями, что на 15,6% меньше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi L200, результат которого составил 130 единиц – на 61,5% меньше, чем год назад. Также стоит отметить и Volkswagen Amarok, майский показатель которого равен 60 машинам, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. А вот продажи других пикапов выглядят значительно скромнее.