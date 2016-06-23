Сбербанк подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с УАЗом

Сбербанк и УАЗ в рамках ХХ Петербургского международного экономического форума заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве, который предусматривает развитие сотрудничества сторон по финансированию инвестиционных проектов, направленных на развитие продуктовой линейки модельного ряда УАЗ, а также программ реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих производственных мощностей компании с целью повышения эффективности, надежности и безопасности выпускаемого продукта.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, в документе также отмечается заинтересованность сторон в развитии взаимодействия по ряду направлений, включая повышение эффективности расчетно-кассового обслуживания, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечение комплексного обслуживания внешнеэкономических и торговых контрактов, разработку специальных предложений и условий по розничным продуктам Банка для зарплатных клиентов, оказание консультационной и информационной поддержки в области использования производных финансовых инструментов с целью хеджирования финансовых рисков.



