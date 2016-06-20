Росстандарт разрабатывает новые дорожные испытания

Росстандарт совместно с ФГУП НАМИ приступил к разработке системы дорожных испытаний автомобилей по уровню вредных выбросов, «дорожная карта» проекта будет готова уже к осени.

Как рассказал газете «Коммерсант» глава ведомства Алексей Абрамов, испытания будут проходить на полигоне НАМИ под Дмитровом. Чиновник пояснил, что для реализации программы потребуется приобрести дополнительное оборудование, перечень которого станет понятен после появления «дорожной карты». Завершить проект планируется через полтора-два года. В Росстандарте напрямую связывают проект с «дизельгейтом» – скандалом вокруг фальсификации данных о вредных выбросах двигателей, начавшимся в США вокруг Volkswagen и распространившимся на ряд других стран и автоконцернов. «Я считаю, что потребитель всегда прав и наша задача – заставлять производителей отвечать за свои слова», – заявил господин Абрамов.

Сегодня обязательные стендовые испытания машин проводит НАМИ, они стоят в пределах 1 млн руб., уточнил заместитель гендиректора ФГУПа Денис Загарин. По его мнению, новые процедуры вряд ли будут дороже. Стоимость необходимого оборудования топ-менеджер оценивает примерно в 1,5 млн евро (по текущему курсу – около 111 млн руб.). Импортозамещение в данном случае проблематично, отмечает он, существует лишь несколько производителей подобных систем, они должны быть интегрированы и едины по всему миру. Для запуска программы, добавил г-н Загарин, потребуется время на наработку статистики, чтобы понять реальные значения выхлопов для разных типов машин.

Введение обязательных дорожных циклов испытаний на токсичность обсуждают ряд европейских стран и США, но пока в мире такие сертификационные правила отсутствуют. «Как только мы сможем показать конкретный работающий метод, думаю, начнем выводить его на международную площадку для принятия в качестве базового для всех стран», – надеется Алексей Абрамов. По его словам, уже в конце года Росстандарт будет «ставить вопрос о включении этих методик или в правила Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН, входит 56 государств), или в технический регламент Таможенного союза».

В автоконцернах официально этот вопрос не комментируют, называя его «слишком чувствительным». Источники издания отмечают, что внесение поправок в техрегламент может занять довольно длительный срок, от полутора лет, еще дольше затянется принятие новых правил в ЕЭК ООН. Источник в одном из иностранных автопроизводителей недоумевает, как Росстандарт собирается распространить систему испытаний на другие страны, отмечая, что в Европе уже ведется такая работа (основные параметры определены) и установлены четкие сроки, а из Казахстана и Белоруссии «никто не будет ездить, чтобы делать тесты в РФ». Другой собеседник издания говорит, что несколько лет назад уже прорабатывалась аналогичная идея, причем планировалось, что на российском полигоне будут проходить испытания и местные, и глобальные производители, но до дела не дошло.

Более того, подчеркивает один из источников, если в Европе пытаются решить проблему прежде всего дизельных загрязнений (NOx,частицы), то в РФ эта проблема никогда не была острой и "целесообразность внедрения дополнительных усложнений на еле живом рынке под большим вопросом". При этом, отмечают собеседники, включаясь в модную тему «дизельгейта», российские власти все меньше внимания обращают на более актуальные вопросы охраны окружающей среды – так, на фоне массового перехода потребителей на куда менее экологичные машины с пробегом идея привязать транспортный налог к экологическому отложена на 2019 год.