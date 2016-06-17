Lifan показал обновленный кроссовер Х60

Компания Lifan Motors представила первые официальные фото модели Lifan X60 Facelift. Поскольку предыдущее обновление этого кроссовера произошло всего год назад, то конструкция машины не претерпела существенных изменений – под капотом установлен 1,8-литровый бензиновый мотор, который агрегатирован с механической коробкой передач или вариатором. Платформа автомобиля, внутренние габариты кузова и основные характеристики остались прежними.

Вместе с тем внешность автомобиля существенно изменилась. Дизайн передней части кузова имеет сходство с новейшим кроссовером Lifan Myway, дебют которого состоялся в апреле 2016 года, на Пекинском автосалоне. Прежде всего, обращает на себя внимание новая решетка радиатора с широкой горизонтальной хромированной планкой с большой надписью Lifan. Также кроссовер отличается оригинальной головной оптикой. У нового переднего бампера более строгие формы. В нижней части бампера появился спойлер, благодаря которому удалось улучшить аэродинамику и устойчивость автомобиля при движении на высокой скорости. Кроме того, противотуманные фары теперь расположены выше, и их стало сложнее повредить при наезде на препятствие, что случалось на предыдущей версии. Расположение и форма дневных ходовых огней также стали другими.

Если смотреть на автомобиль сбоку, то изменения почти незаметны. Единственное существенное отличие – новые боковые зеркала с лучшей аэродинамикой. Также кроссовер получил оригинальные пятилучевые литые колесные диски.

При этом задняя часть автомобиля существенно изменилась – здесь новые фонари, бампер с более строгими угловатыми формами. Нижняя часть бампера выполнена из неокрашенного черного пластика. По бокам декоративные хромированные патрубки выхлопной системы. Центральная часть бампера украшена хромированной накладкой.

Как отмечается, в результате рестайлинга практичность кроссовера Lifan X60 не пострадала, геометрические показатели проходимости остались прежними.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2016 года российские дилеры Lifan реализовали 6255 автомобилей, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом. Это лучший результат для марки за все время ее присутствия в России.