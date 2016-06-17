Toyota представила российскую версию обновленной Corolla

Компания Toyota провела презентацию российской версии обновленного седана Corolla. По сравнению с предшественником у модели полностью изменилась передняя часть кузова. Появился другой бампер, решетка радиатора и фары головного света. Сзади – новые фонари и дополнительные хромированные элементы.

Интерьер отличается новым блоком климат-контроля, мультимедийной системой с семидюймовым экраном (раньше 6,1-дюймовый) и сенсорными клавишами, панелью приборов с новыми шкалами, другим селектором вариатора. Также улучшилась шумо- и виброизоляция, пишет Motor.ru.

У модели появились полностью светодиодные фары головного света, подгорев руля и новые электронные системы безопасности, включая автоматическое переключение с ближнего света на дальний и слежение за рядностью движения. Для России дорожный просвет европейской «Короллы» увеличили со 124 до 150 мм (дорестайлинговый вариант имел в России такой же клиренс).

Информации о силовых установках пока нет. Дорестайлинговый вариант предлагался с 1,33- и 1,6-литровыми моторами мощностью 99 и 122 л.с. Самый доступный вариант модели стоит 891 тысячу рублей.

В Россию будут поставляться автомобили, собранные в Турции. О силовых установках, комплектациях и ценах компания обещает рассказать в ближайшее время. Продажи модели начнутся до конца лета.



